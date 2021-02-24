«Начались отношения»: замужняя звезда «Папиных дочек» сделала признание

Москва, 24 февраля. Звезда сериала «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова рассказала о кризисе в отношениях с артистом Артуром Смольяниновым и призналась в любви к Москве.

По словам звезды, ее семья едва не распалась. Брак спасло рождение второго сына.

«Был какой-то внутренний семейный кризис. Нам казалось и мне лично тоже, что ребенок необходим сейчас, и он действительно пришел и сделал меня мамой. Я до этого была просто старшим членом семьи»», — цитирует Мельникову портал 7дней.ru.

Артистка сделала еще одно признание, которое шокировало поклонников.

«Совсем недавно у меня начались отношения...» — сообщила Мельникова.

Актриса уточнила, что вновь влюбилась в Москву. Артистка призналась, что с удовольствием изучает городскую архитектуру. По словам Мельниковой, в столице есть несколько мест, в которые она может приехать посмотреть закат или «просто постоять», так как ей «хорошо среди домов».

«Правда есть один побочный эффект, мне почти физическую боль стали причинять хрущевки. Эта до боли знакомая тоска, на которую совсем не хочется смотреть... Как же круто расти в красоте. Я — дитя панелек, но прожив в центре Москвы несколько лет, мои вкус и насмотренность потихоньку стали меняться, а с ними и ценности», — заключила артистка.

Ранее Мельникова прокомментировала сообщения о разводе с Смольяниновым. Актриса пояснила, что в семейной жизни нельзя окончательно разобраться в каком-либо вопросе. По словам артистки, супругам все время приходится сталкиваться с новыми уникальными ситуациями. Сейчас Мельникова пытается понять, что нужно делать во время конфликтов.