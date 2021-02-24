Хиллари Клинтон выпустит книгу-триллер о мировом заговоре

Вашингтон, 24 февраля. Экс-кандидат в президенты США и госсекретарь Хиллари Клинтон напишет книгу под названием «Государство террора» в жанре триллер о «смертельном» заговоре.

Книга будет написана Клинтон в соавторстве с писательницей детективов Луизой Пенни. Издательством выступит Simon & Schuster, которое ранее уже публиковало мемуары политика «Что произошло».

Выход новой книги Клинтон намечен на октябрь этого года. В центре сюжета окажется госсекретарь, которая недавно заняла свой пост. В мире происходит несколько терактов, и героиня должна создать команду для раскрытия «смертельного» заговора, спланированного, чтобы провести правительство США.

«В этом грандиозном триллере о международных интригах рассказывается о закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам», — сообщает издательство.

Экс-советница президента США Била Клинтона ранее предупредила о превращении страны в «тоталитарное государство» в эфире Fox News.

Бывшую помощницу госсекретаря США по делам Африки Линду Томас-Гринфилд накаунен утвердили на должность постпреда страны при ООН, сообщает RT.