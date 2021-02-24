Сторож изрезал ножом своего коллегу и сжег его тело на Камчатке

Усть-Большерецк, 24 февраля. Сторожа камчатского рыбного завода подозревают в кровавой расправе над своим коллегой.

Согласно информации пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю, конфликт случился на предприятии в Усть-Большерецком районе. Местный сторож нанес своего 40-летнему оппоненту несколько ударов ножом. После этого он облил тело и помещение горючим топливом и поджег.

«В результате преступных действий подозреваемого смерть мужчины наступила на месте происшествия. В настоящее время злоумышленник задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Недавно в Москве бытовой конфликт закончился убийством. Местный житель в ходе бытового конфликта зарезал ножом своего знакомого.