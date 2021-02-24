ФРС США задумалась над созданием электронного доллара

Вашингтон, 24 февраля. Федеральная резервная система (ФРС) изучает вопрос создания электронного доллара, заявил глава ведомства Джером Пауэлл.

По его словам, этот вопрос «рассматривают мировые центробанки». Пауэлл отметил, что создание электронного доллара не должно стать причиной негативных последствий для банковской системы.

«Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд», — заявил, выступая в банковском комитете сената, Пауэлл.

Глава ФРС уточнил, что в процессе создания электронного доллара необходимо избежать дестабилизации или увода средства из банковской системы. Но в целом Пауэлл охарактеризовал проект как «высокоприоритетный».

Ранее Пауэлл заявил, что ФРС не будет менять свою денежно-кредитную политику, пока восстановление экономики неравномерно. Нормализация экономики США далека от своего завершения, и дальнейшие пути остаются неопределенными, подчеркнул он.