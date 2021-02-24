«Хулиганы лифчик отобрали»: Кошкина поздравила мужчин с праздником пикантным фото

Москва, 24 февраля. Актриса и телеведущая Яна Кошкина поздравила мужчин с Днем защитника Отечества пикантным снимком топлес. Фото звезда разместила в соцсети Instagram.

В кадре Кошкина позировала в юбке цвета слоновой кости, прикрыв двумя руками бюст.

«Дорогие мужчины! От всей своей большой души, поздравляю вас с праздником», — написала Кошкина.

Публикация набрала более 88 тысяч лайков свыше 1,6 тыс. комментариев. Несмотря на то, что фото оказалось архивным, поклонники опубликовали его в праздничный день в одном из фан-аккаунтов.

«Хулиганы лифчик отобрали. Негодяи», «Фотографу повезло», «Как уснуть после такого», «Шикарная девушка», «С ума сойти», «Очень симпатичное поздравление, просто на каждый день, спасибо!», «По-любому молодец!», «Вот это я понимаю, большая душа. Роскошная фигура», — писали фанаты.

Кошкина и ранее будоражила поклонников откровенным фото. Звезда рассказала о предстоящих изменениях в своей внешности, которые произойдут в скором будущем. Ведущая программы «Короли фанеры» Яна Кошкина осознала необходимость сделать голливудскую улыбку. Звезда рассказала, что в этом вопросе была весьма щепетильна, поэтому долго выбирала клинику и нужного специалиста. В скором времени актриса продемонстрирует результат и предстанет перед публикой в новом облике.

На снимках звезда позирует в черном гипюровом платье с откровенным декольте. Элегантный образ дополняют блестящие серьги с камнями и волнующий макияж, выполненный в коричнево-персиковых тонах. Фотография собрала больше 40 тыс. лайков и 583 комментария.