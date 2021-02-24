Глава ЦБ объяснила растущий интерес россиян к инвестициям

Москва, 24 февраля. Снижение ставок по депозитам в сочетании с увеличением количества удобных инструментов инвестирования вызвали растущий интерес россиян к инвестициям.

Притом Центральный банк наблюдает эту тенденцию не первый год, отметив первую вспышку интереса к фондовому рынку в 2018 году, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24».

«В течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей», — отметила глава регулятора.

Россияне также привыкли к большим доходам по депозитам. Поэтому мягкая кредитно-денежная позиция одновременно зародила две тенденции — улучшилось положение тех, кто активно берет кредиты, и ухудшилось положение тех, кто рассчитывал на определенный уровень доходов. Вторые и перешли на фондовый рынок.

Недавно ФАН сообщил об увеличении госдолга России до 18,99 триллионов рублей. За 2020 год показатель вырос более чем на 5 триллионов. Такие данные предоставила Счетная палата РФ.