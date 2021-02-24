МЧС может изменить правила противопожарного режима

Москва, 24 февраля. МЧС рассматривает возможность пересмотреть правила противопожарного режима, установленные 1 января, в соответствии с обращениями россиян.

Сейчас ведомство проверяет выполнимость требований, чтобы исключить разночтения и многозначность, которые могут помешать их выполнению, сообщает ТАСС.

«Для этого министерством готовятся разъяснения по обращениям граждан и организаций, на основе которых впоследствии возможно внесение изменений или корректировок правил противопожарного режима», — отметили в агентстве.

Принятые в январе требования будут действовать до 2026 года, как утверждено законодательством. Потом МЧС будет пересматривать их в установленном порядке в соответствии с изменениями условий жизни.

Недавно ФАН сообщал о пожаре в санатории «Надежда». Огонь вспыхнул в оздоровительном учреждении города Кузнецка Пензенской области, в тушении участвовали 30 сотрудников МЧС.