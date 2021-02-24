Слой снега обрушил потолок в квартире певицы Поляковой в центре Киева

Киев, 24 февраля. Украинская певица Ольга Полякова в своем Facebook-аккаунте опубликовала видео, на котором показала последствия снегопада, обрушившегося на Киев.

Полякова пожаловалась на коммунальные службы, которые почти неделю не чистили от снега крышу ее дома, расположенного на Институтской улице. Под тяжестью снежного слоя в ее квартире прямо посреди гостиной рухнул потолок. Это произошло, когда она собирала детей в школу.

На видео певица показала кусок внутренней обшивки потолка, наверху же были видны балки и перекрытия. По ее словам, незадолго до обрушения с потолка текла вода. Полякова опасается, что помимо кусков гипсокартона может упасть и люстра.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, как певец Филипп Киркоров в прямом эфире с украинской исполнительницей Ольгой Поляковой в Instagram рассказал о своем первом поцелуе и интимном опыте. По его словам, впервые он поцеловался будучи в девятом классе. Но ему не понравилось столь скучное занятие. Воспоминания о первом сексе оказались не более интересными. Российский поп-король заявил, что «это» было страшно и похоже на фильм ужасов. Подробности он предпочел оставить в тайне, якобы было не очень приятно.