Исследование показало место России по безработице среди европейских стран

Москва, 24 февраля. Уровень безработицы в 2020 году вырос практически во всех странах. Наибольшее число граждан без работы наблюдалось в Испании и Греции, тогда как наименьшее зафиксировано в Чехии.

Россия заняла 18-м место в Европе по уровню безработицы. Пандемия коронавируса принесла особенные трудности для мировой экономики в 2020 год, который стал самым тяжелым после окончания Второй мировой войны. Весной 2020 года в некоторых странах рост безработицы достиг критического уровня, но этот показатель стабилизировался к концу года. Об этом пишет РИА Новости.

Достаточно низкий показатель, несмотря на пандемию, наблюдался в Польше, Нидерландах, Белоруссии, Венгрии, Мальте и Германии. Во всех этих шести странах доля безработных не превышала в последнем квартале 2020 года 4,5 процента. В России доля безработных составила 6,1 процент в октябре-декабре 2020 года.

Создание единой цифровой платформы в сфере занятости позволит сократить безработицу в стране. Об этом ФАН ранее заявила адвокат, член ассоциации юристов России Марина Астаева.