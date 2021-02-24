Постпредставительство Крыма при президенте РФ назвало коллег из США зомби

Симферополь, 24 февраля. Представители Соединенных Штатов, постоянно говорящие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби.

Такое заявление сделал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредставительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Ричард Миллс, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН, ранее заявлял, что милитаризация Россией Крыма угрожает «общей безопасности». Вашингтон, по его мнению, не признает попытку аннексии Крыма и антироссийские санкции будут в силе, пока Москва не изменит политику в отношении Киева.

«Бывший посол США в Армении, исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН, ведет себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о «милитаризации Крыма», – сказал Молохов.

Естественное желание России обезопасить собственные границы, по его словам, у недругов вызывает ненависть. Это же и вынуждает их устраивать одну провокацию за другой у крымских берегов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне раскритиковал санкции Евросоюза, введенные против России. Евросоюз, по его мнению, должен ввести ограничительные меры против РФ за якобы нарушения прав человека в Крыму. При это он подчеркнул, что положительно относится к решению Европейского союза применить санкции против России.