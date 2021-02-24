Автоледи погибла в лобовом ДТП при попытке скрыться от полиции в Благовещенске

Благовещенск, 24 февраля. Девушка на Nissan March пыталась скрыться от патруля ГИБДД, устроила ДТП и погибла от полученных травм, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Авария произошла в Благовещенске в ночь с 23 на 24 февраля. Сотрудники ДПС получили сообщение о том, что водитель Nissan March совершил ДТП и скрылся с места происшествия. В нескольких кварталах они увидели подходящий под описание автомобиль. Но водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться.

На улице Октябрьской водитель Nissan March не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с Nissan Teana. Управлявшая Nissan March девушка 1987 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Травмы также получили водитель и пассажирка второго автомобиля.

Ранее в Амурской области десятки вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Авария произошла на железнодорожной станции Ангарич в Сковородинском районе.