Врач рассказал, как избавиться от черных кругов под глазами

Москва, 24 февраля. Главный способ избавиться от черных кругов под глазами — сократить нагрузки. Но если сделать это невозможно, следует научиться чередовать работу и отдых.

Появление синяков означает, что в жизни человека есть мощный фактор перенапряжения, от которого нужно избавиться первочередно, рассказал врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников в беседе с «Радио Sputnik».

«Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением», — рассказал медик.

Нужно чаще выходить на свежий воздух и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от монитора. Результат не будет быстрым, восстановление займет некоторое время, но его можно ускорить косметологическим путем. Для этого нужно купить крем, содержащий кофеин.

Еще один неприятный признак стресса или других разрушительный процессов в организме — необъяснимый озноб. Об этом сообщила врач-терапевт Тина Петровская в беседе с ФАН. Например, причиной может стать чрезмерный выброс каких-либо гормонов в организме.