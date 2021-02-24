Врач Саратовцев рассказал о самой популярной пластической операции

Москва, 24 февраля. Ежегодно медики встречаются с такими запросами от женщин, как уменьшение груди. Этот тренд набирает обороты, что не может не радовать, рассказал хирург Дмитрий Саратовцев.

Как оказалось, маммопластика не всегда приносит желаемый результат. Даже если эстетически это выглядит сексуально, то на деле это становится целым испытанием. Обладательницы пышных форм часто жалуются на проблемы со здоровьем, такие как боли в спине, которая испытывает повышенную нагрузку. Это не единственная проблема: занятие спортом становятся для таких дам отдельным испытанием. Более того, установленные в молодости большие импланты могут негативно повлиять и на процесс грудного вскармливания.

«А если добавить сюда и гигиенические проблемы — прение кожи под грудью, в складках, высокую потливость — все это дает неприятный запах», — рассказал хирург в беседе «МК».

Саратовцев говорит, что каноны женской красоты меняются с каждой эпохой. В последние годы люди все больше ценят естественную красоту женского тела. Однако даже если женщина настаивает на операции, доктора рекомендуют создать ту грудь, которая будет максимально подходить к общей конституции тела.

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