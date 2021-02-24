Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти в России

Москва, 24 февраля. Тепловая и электроэнергия могут подорожать в России из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

Правительство планирует утвердить ряд постановлений о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику. Сборы на автомобили планируют повысить на 25%, на спецтехнику — в два-четыре раза, отметила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Утильсбор, в частности, планируется повысить на технику для горных работ. Это приведет к росту финансовой нагрузки на горнодобывающие организации, сообщает со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минпромторг и Минэкономразвития газета «Известия».

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», — сообщается в письме.

Доля топливной составляющей угольной станции в стоимости электроэнергии может достигать 65%, сообщили изданию в Минэнерго.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что цены на электроэнергию в стране на оптовом рынке в прошлом году не превысили темпы инфляции. Глава министерства Николай Шульгинов отметил, что оптовые цены не оказывают влияние на формирование розничной.