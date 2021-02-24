Госдолг России достиг 18,99 трлн рублей

Москва, 24 февраля. Государственный долг России к 1 января 2021 года достиг 18,99 трлн рублей, сообщает Счетная палата РФ.

За прошлый год госдолг России увеличился на 5 трлн 418,2 млрд рублей до 18 трлн 985,6 млрд рублей, говорится на сайте Счетной палаты. За 2019 год госдолг увеличился на 976 млрд рублей, составив 13 трлн 567,4 млрд рублей.

Внутренний долг России увеличился на 4,6 трлн до 14,791 трлн рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 млрд до 56,8 млрд долларов.

Ранее в американском Институте международных финансов заявили, что в к середине 2022 года объем мирового долга впервые в истории может превысить 300 трлн долларов, сообщает RT. В 2020 году общая задолженность бизнеса, правительств и населения стран мира резко увеличилась на фоне пандемии коронавируса почти в 3,5 раза превысив размер глобальной экономики.