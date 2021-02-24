Летчик-испытатель назвал ключевые преимущества Су-57

Москва, 24 февраля. Летчик-испытатель сравнил российский истребитель пятого поколения Су-57 со смартфоном.

Самолет гораздо «умнее» своих предшественников прошлых поколений и корректирует множество просчетов экипажа при управлении, сообщает ТАСС со ссылкой на слова летчика-испытателя 1-го класса Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова Владимира Волоцкова.

«Это как если сравнивать кнопочный телефон и смартфон современный», — провел аналогию эксперт во время интервью на Первом канале.

Су-57 является мощным орудием для поражения всех видов вражеских мишеней и может развивать сверхзвуковую скорость. Также он оснащен самым совершенным оборудованием на борту и радиопоглощающим покрытием.

Учебный воздушный бой между двумя лучшими российскими истребителями Су-35С и новейшим Су-57 ранее прошел в Астраханской области. В главном Летно-испытательном центре имени Валерия Чкалова прошли испытания истребителей пятого поколения. В ходе маневров был проведен воздушный бой между Су-35 и Су-57.