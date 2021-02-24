Законопроект о гарантии добровольных пенсий подготовят в России

Москва, 24 февраля. Разработка законопроекта о гарантировании добровольно накопленных в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО) планируется в 2022 году.

Внести законопроект СГПУ НПО в правительство Минфин планирует до 15 декабря 2022 года, следует из утвержденного плана-графика финансового ведомства госпрограммы по управлению госфинансами и регулированию финрынка.

Законопроект уже находится на обсуждении с Минфином, сообщили в пресс-службе Центробанка газете «Известия». В издании напомнили, что права законодательной инициативы ЦБ не имеет, а ответственность за изменение законодательства с тем, чтобы дать гражданам стимулы для формирования в рамках НПО дополнительной пенсии, возложена на Минфин.

С просьбой ускорить подготовку проекта СГПУ НПО и его внесение к главе Минфина Антону Силуанову обратились Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ). Саморегулируемые организации ссылаются на необходимость развития добровольного пенсионного страхования, которое стало единственной возможностью повышения благосостояния людей на пенсии в условиях продолжающегося с 2014 года моратория на пенсионные накопления.

Ранее пенсионный фонд Российской Федерации напомнил пожилым гражданам страны, как получить существенную надбавку к страховым выплатам. Речь идет о назначении второй пенсии, на которую могут рассчитывать военные пенсионеры. Нередко такие граждане продолжают работать после выхода на военную пенсию, в таком случае работодатель отправляет за них страховые отчисления в Пенсионный фонд РФ. В данной ситуации пенсионер может накопить на вторую пенсию от ПФР.