США и Канада начнут расширенный диалог по Арктике

Вашингтон, 24 февраля. США и Канада договорились о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Мы также договорились модернизировать <...> НОРАД», — сообщил Байден журналистам по итогам прошедшей в виртуальном формате встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Байден также заявил о запуске «расширенного американо-канадского диалога по Арктике». Он будет охватывать связанные с социальным развитием, континентальной безопасностью и управлением вопросы.

Байден уточнил, что Канада и США будут координировать подходы, чтобы «лучше конкурировать» с Северной Кореей и отражать угрозы своим интересам и ценностям.

В начале 2021 года российское судно Christophe de Margerie, специализирующееся на перевозке сжиженного природного газа, впервые совершило зимний переход по Севморпути в зимний период. Танкер отправился с полуострова Ямал в китайский порт Цзянсу, миновав шесть арктических морей.