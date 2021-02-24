Переход на накопительные пенсии может занять в России 40 лет

Москва, 24 февраля. Переход на накопительные пенсии в России может занять около 40 лет, процедура должна быть поэтапной, считает экономист Антон Любич.

По словам специалиста, внедрение накопительной системы позволит заметно увеличить размер пенсий в России. Проблема заключается в том, что сразу добиться увеличения пенсий не получится. Переход с солидарной на накопительную систему должен быть постепенным. Экономист не исключает, что на это уйдет около 40 лет.

Эксперт отметил, что на новую систему сначала нужно перевести только начавших приобретать трудовой стаж россиян, а пенсионерам и людям предпенсионного возраста необходимо выплачивать пенсии солидарной системы.

«Соответственно, постепенно увеличивать накопительную долю и сокращать солидарную. В таком случае у нас действительно бы выросли пенсии», — цитирует экономиста URA.RU.

Любич напомнил, что в России подобная система была разработана и внедрена в 2002 году. Но накопительную составляющую пенсии с 2014 года несколько раз замораживали. Последняя заморозка будет действовать с 1 января этого до конца 2023 года. В настоящее время отчисления на пенсии с зарплат граждан, направляются на выплаты нынешним пенсионерам, уточнил специалист.

Экономист Константин Селянин считает, что властям следует взять за основу принятую в Международной организации труда систему расчета, согласно которой размер пенсии не должен быть меньше 50% от средней зарплаты. Показатель в Европе составляет 60%. По его мнению, необходимые на реформу деньги у правительства есть.

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила изменить порядок досрочного выхода на пенсию для проходящих службу на Крайнем Севере военных, сообщает RT. Парламентарий напомнила, что военные вправе претендовать на досрочное назначение пенсии после десяти лет служебного стажа на Крайнем Севере.

Как сообщал ФАН, новая льгота, которая позволяет выйти на пенсию раньше срока, доступна пожилым россиянам, имеющим более 30 лет трудового стажа. Получить право выйти на пенсию на два года раньше общепринятого возраста могут мужчины, имеющие стаж 42 года, и женщины, стаж которых более 37 лет.