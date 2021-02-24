Академик РАН предупредил об опасности сочетания COVID-19 и гриппа

Москва, 24 февраля. Академик РАН, иммунолог Валерий Черешнев предупредил, что в России может совпасть эпидемия COVID-19 и гриппа, и объяснил как защититься от возбудителей обеих инфекций.

Эпидемия COVID-19 в России в2021 году может совпасть с эпидемией гриппа, вспышки которого обычно приходятся на период с января по март, заявил руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев.

Академик отметил, что уже наступил «разгар гриппа», но мы пока этого не замечаем, вероятно из-за «легкого» штамма

«Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если «симбиоз» коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое — январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», — сообщил Черешнев в интервью радио Sputnik.

Россиян от волны гриппа спасают маски, считает академик. Отмена масочного режима, по его мнению, стала бы крайне несвоевременной.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в начале 2022 года. По его словам, худший сценарий уже позади. Теперь человечество знает о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда инфекция только начала распространяться.