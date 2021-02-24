Инфекционист Тимаков сравнил российские вакцины от COVID-19

Москва, 24 февраля. Зарегистрированные российские вакцины не вызывают серьезных побочных эффектов. Чем они отличаются друг от друга, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

В вакцине «КовиВак», которая была зарегистрирована в РФ недавно, по словам инфекциониста, использован вирус целиком. В связи с этим она может эффективно противостоять новым штаммам.

«КовиВак», как отметил эксперт, может подойти детям. Она производится по классической технологии, так же как вакцина от полиомиелита и клещевого энцефалита.

«Однако, я считаю, что пока испытывать вакцину на детях еще рано: нет окончательных клинических испытаний на взрослых», – подчеркнул Тимаков в беседе с «Известиями».

«Спутник V» (комбинированная векторная вакцина) и «ЭпиВакКорона» (пептидная вакцина) также являются эффективными препаратами. Испытания показали, что они безопасны и не вызывают побочных эффектов.

Первую партию вакцины «Спутник V» недавно доставили в Мексику. Ее здесь будут использовать для вакцинации пожилых граждан.