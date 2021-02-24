Россиян ждут две сокращенные рабочие недели в ближайшее время

Москва, 24 февраля. День защитника Отечества сократил рабочую неделю в России до трех дней. Работать придется с 24 по 26 февраля.

Однако предыдущая, как пишет ТАСС, длилась целых шесть дней. Отдыхали россияне с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник. В Роструде напомнили, что и перед Международным женским днем поработать также получится на одну рабочую смену меньше. Май принесет сразу две четырехдневных рабочих недели. Трудиться жителям предстоит с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

День России 12 июня также подарит один выходной. Так как сам праздник выпадает на субботу, отдыхать, скорее всего, придется в понедельник, 14 июня.

Следующая трехдневная рабочая неделя будет уже только в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Выходной день со 2 ноября будет перенесен на 5 ноября. Получается, что в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

Роструд ранее сообщил россиянам о количестве выходных дней в 2021 году. В общей сумме за год россиянам предстоит отдыхать 30 дней. Новогодние праздники продлятся десять дней.