Аналитики назвали регионы-лидеры по употреблению водки в России

Москва, 24 февраля. Потребление водки на душу населения в России в 2020 году выросло на два процента в сравнении с предыдущим годом и достигло значений в 4,9 литра.

Эксперты считают, что это связано с ростом реализации водки легальным путем. В ряде магазинов без лицензий на продажу спиртного ранее товар продавался в обход кассы. Но в 2020 году возникли сложности в логистике из-за пандемии, часть нелегальных каналов прикрыли, сообщают «Известия».

«Часть легальной водки продали законно. В итоге официальные продажи повысились, а вот потребление в действительности не выросло, а снизилось», — заявил глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Больше всего водку употребляли на Сахалине, где показатель вырос до 12,4 л на душу населения. На втором месте оказалась Магаданская область, где приходится 11,6 л на душу населения. Немного меньше в Коми — 11,2 л, в Карелии — 9,8 л, на Чукотке — 9,4 л.

Самые большие темпы роста употребления водки зафиксированы в Калининградской области, где пить стали на 39 процентов больше. Власти региона считают, что это связано с закрытием из-за пандемии соседней Польши, где россияне ранее покупали алкоголь. В Калининградской области также активно использовали водку для дезинфекции поверхностей, когда были перебои со специальными средствами. Повысил продажи этого напитка и наплыв туристов.

Врач-нарколог Игорь Лазарев ранее объяснил, почему после перенесенного COVID-19 человек не сможет уйти в запой, и призвал не пытаться решать проблемы с помощью алкоголя.