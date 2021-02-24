Названы новые особенности интерфейса Windows 10 версии 21H2 Sun Valley

Вашингтон, 24 февраля. Специалисты профильного портала Windows Latest рассказали об изменениях в пользовательском интерфейсе в следующем крупном обновлении Windows 10 Cobalt или 21H2.

После обновления, пользователи вместе с закругленным, парящим меню «Пуск» увидят в «Настройках» всплывающие окна аналогичного дизайна.

Нововведение станет доступно для рядовых пользователей лишь осенью 2021 года, вероятно, вместе с октябрьским обновлением Windows. Участники программы тестирования смогут опробовать новшества летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что следующая версия обновлений для Windows 10 будет называться 21H1. Апдейт носит внутреннее название «Солнечная долина» (Sun Valley). Согласно ссылкам на исходный код, найденный программистами в предварительных сборках, Microsoft успеет завершить работу над тестовым вариантом обновлений к июню.