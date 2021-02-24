Эксперт объяснил, как легко отличить фотомонтаж от оригинала

Москва, 24 февраля. Грубый монтаж в Интернете можно определить при помощи одной лишь внимательности.

Фотошоп можно определить при детальном изучении фотографии, для этого не нужны специальные инструменты. Об этом рассказал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев агентству «Прайм».

«Если на снимке группа людей, посчитайте, сколько у них рук и ног, посмотрите на свет и тени. Удостоверьтесь, что все объекты отбрасывают тень в правильную сторону, а также не присутствуют ли на снимке бесхозные тени», — советует эксперт.

При этом нередко намеренное искривление предметов на фото искажает задний фон и объекты, расположенные вдали: дома или деревья. Помимо этого, фотографию можно загрузить в поисковики Яндекс или Google, где с помощью определенной функции можно найти оригинал.

И третий способ — Image Error level analysis. Он показывает результаты на основе сжатия и количества пикселей на снимке, обнаруживает измененные участки и подсвечивает их.

Телеведущая Ксения Собчак, любящая иногда подкалывать российских звезд, посмеялась над второй вице-мисс России 2012 года Аленой Шишковой. Собчак точно знает, когда российские селебрити обращаются за помощью к фотошопу, приукрашивая свои фотографии в соцсетях. И в тот раз она не оставила без внимания обработанные снимки бывшей возлюбленной Тимати и матери его дочери Алисы.