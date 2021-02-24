Huawei готовится к массовому переводу смартфонов с EMUI на ОС HarmonyOS

Пекин, 24 февраля. Компания Huawei в апреле начнет переводить свои устройства на операционную систему (ОС) собственной разработки HarmonyOS, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря корпорации CNBC.

На новую ОС смогут перейти старые и новые устройства. Для этого нужно будет установить обновление. Первым HarmonyOS получит Huawei Mate X2, официальная презентация которого состоялась накануне.

Новшество связано с отключением на работавших на системе Android смартфонах Huawei Google-сервисов. HarmonyOS будет обладать глубокой интеграцией с сервисами Huawei Media Services (аналог Google Play), которые включают перечень китайских приложений и инструменты для разработчиков, размещающих свои приложения в магазине AppGallery.

По данным Huawei, количество зарегистрированных в AppGallery разработчиков превышает два миллиона. Приложений Facebook и Google в магазине Huawei не будет.

Huawei представила похожий на книгу смартфон Mate X2. Самая бюджетная комплектация будет стоить около 210 тысяч рублей. Пользоваться флагманским смартфоном можно будет как в собранном, так и в раскрытом виде.