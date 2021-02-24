США обеспокоились возможной покупкой российских истребителей Су-35 Египтом

Вашингтон, 24 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность из-за возможной покупки Египтом истребителей Су-35 у России в телефонном разговоре с главой египетского МИД Самехом Шукри.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение для двусторонних отношений между США и Египтом и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», — говорится в релизе на сайте Госдепартамента.

Кроме того, во время разговора Блинкен и Шукри обсудили поддержку мирных переговоров при содействии ООН в Ливии, вопрос мирного процесса на Ближнем Востоке и сотрудничество в борьбе с терроризмом на Синайском полуострове.

Обозреватель Asia Times Джон Макбет предположил, что США вынудили Индонезию отказаться от закупки российских истребителей в пользу военной техники стран НАТО. Россия предлагала выгодную сделку на общую сумму в один миллиард долларов за партию самолетов Су-35, однако Джакарта неожиданно отказалась от контракта. Автор публикации заметил, что скоропалительный отказ от выгодного и многообещающего приобретения мог быть обусловлен угрозой санкций с американской стороны.