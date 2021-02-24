Россиянам рассказали, когда не получится выйти на пенсию раньше срока

Москва, 24 февраля. Стаж работы в 25 лет не предполагает досрочный выход на пенсию, если россияне не являются представителями ряда профессий. Подробнее об этом рассказали эксперты.

Наличие только большого стажа работы, но не пенсионного возраста не может обеспечить досрочный выход на заслуженный отдых. Пенсионный стаж начисляется солдатам-срочникам, женщинам во время отпуска по уходу за ребенком, напомнила доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова в интервью URA.RU.

«Стаж, конечно, необходим, но возраст все равно указан в законе и должен быть соблюден», — добавила она.

Кандидат экономических наук Константин Добромыслов поддержал коллегу и напомнил, что для досрочного выхода на пенсию необходимо быть представителем профессии, занятой на вредных производствах. Также по выслуге лет такая возможность предусмотрена для военных, медработников и учителей.

Минтруд РФ ранее предложил учитывать курсы повышения квалификации в исчислении стажа для досрочного выхода на пенсию, сообщает «Взгляд».

В Правительство РФ на рассмотрение направили инициативу по предоставлению права на досрочную пенсию для работников предприятий по добыче руды.