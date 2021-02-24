Дмитрий Нагиев впервые показал фото своей возлюбленной

Москва, 24 февраля. Актер и ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев взбудоражил фанатов фотографией с полуголой блондинкой.

Нагиев тщательно скрывал свою личную жизнь от общества после расставания с единственной женой Алисой Шер. 53-летний актер только однажды рассказал о новой избраннице, заявив, что бережет ее от пересудов.

«Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки», — говорил он тогда.

Однако в День защитника Отечества Нагиев разместил в Instagram фото с эффектной блондинкой в купальнике. Сама пара лежала в обнимку на яхте. Актер решил пошутить, что возлюбленную он нашел на «Голосе».

«Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет», — написал телеведущий.

Пользователи Сети тут же начали строить догадки, что это именно та женщина, которую Нагиев ранее так старательно скрывал. «Совсем не бережете вы чувства, Дмитрий Владимирович», «Почему сам в штанах? Девка обледенела же», «Неплохо, неплохо», «Некислая фигурка в 60+», «Грудью кормите?» — писали подписчики.

Нагиев оскорбил Лободу на детском «Голосе» из-за танца «на костылях». Певица Светлана Лобода вывела из себя ведущего шоу «Голос. Дети» Дмитрия Нагиева. Он публично вступился за одну из юных участниц, которую обидела украинская артистка.