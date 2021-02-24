Бывший глава ЦРУ считает Хрущева причастным к гибели Кеннеди

Вашингтон, 24 февраля. Первый секретарь ЦК КП СССР Никита Хрущев «лично приказал» убить Кеннеди американцу Ли Харви Освальду, которого якобы завербовали СССР.

СССР якобы завербовал американца в 1957 году во время его службы в ВМС США в Японии. Убивший Кеннеди хотел остаться в СССР, но его отправили в Соединенные Штаты. Об этом информирует газета New York Post со ссылкой на совместную книгу бывшего главы ЦРУ Джеймса Вулси и генерал-лейтенанта внешней разведки коммунистической Румынии Иона Пачепы «Операция"Дракон»: секретная война Кремля против Америки».

Авторы пишут, что власти Советского Союза «передумали» убивать 35-го президента США, но Освальд не подчинился приказу и напал на Кеннеди. Отмечается, что этому собраны доказательства в 26-томном отчете Комиссии Уоррена, который «зашифрован» так, что никто до сих пор не понял написанного в нем.

Ранее адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Байдену удалось выиграть выбора исключительно благодаря фальсификациям, как в свое время Джону Кеннеди, информирует ФАН.