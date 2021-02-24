Тайгера Вудса достали из разбившегося автомобиля и доставили в больницу

Лос-Анджелес, 24 февраля. Американский гольфист Тайгер Вудс стал участником автомобильной аварии во вторник утром в Лос-Анджелесе. Спортсмена экстренно госпитализировали.

Автомобиль известного спортсмена перевернулся и разбился. Самого Вудса спасателям пришлось доставать с помощью гидравлических ножниц. О состоянии гольфиста сейчас не сообщается. Об этом информирует CNBC.

По словам агента Вудса, спортсмен получил множественные травмы ног. Машина гольфиста серьезно повреждена. Спортсмен в январе перенес операцию по удалению межпозвонкового диска, защемляющего нерв.

Ранее ФАН сообщал, что Тайгер Вудс вошел в список самых изменяющих известных личностей. Согласно имеющимся данным, спортсмен успел изменить своей жене 120 раз.