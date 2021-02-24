Вашингтон не смог рассказать о новых антироссийских санкциях

Вашингтон, 24 февраля. Сообщения о новых антироссийских санкциях Вашингтона не смогла прокомментировать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Washington Post писал о подготовке новых ограничений из-за взлома ПО SolarWind, который было приписано России. Псаки, на просьбу прокомментировать публикацию, сказала, что американская разведка работает над установлением взломщика.

«На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперед по поводу завершения этого процесса», — сказала Псаки.

Вашингтон, как заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, готов использовать различные инструменты в ответе на хакерскую атаку. По информации издания, США также работают над мерами защиты, усложняющими возможность взлома.

Псаки заявила, что Вашингтон отказался приглашать Россию для участия в онлайн-конференции «Большой семерки». Администрация Байдена считает, что все участники G7 должны обсудить этот вопрос.

Она также рассказала о ходе поставок вакцины от коронавируса в американские штаты. Государство смогло распределить два миллиона доз, пишет RT.