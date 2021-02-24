Адвокат Жорин указал на право вдовца Легкоступовой претендовать на ее имущество

Москва, 24 февраля. Вдовец Юрий Фирсов может получить все имущество певицы Валентины Легкоступовой, нажитое ею при жизни, заявил адвокат Сергей Жорин.

Юрист прокомментировал сообщения в СМИ, в которых было сказано, что Фирсову достанется только небольшая доля в квартире артистки. Эти сведения, как отметил Жорин, не соответствуют действительности. Легкоступовой принадлежала вся квартира. Еще у нее был загородный дом. Все это достанется Фирсову.

«Имеет значение то, что принадлежало Валентине Легкоступовой при жизни. Поэтому Фирсов по закону может претендовать на абсолютно все имущество, которое было у Легкоступовой на момент ее смерти — все имущество, которое она смогла заработать за всю свою творческую жизнь», — подчеркнул адвокат в беседе с Пятым каналом.

Вдовец Легкоступовой, как отметил Жорин, отказываться от наследства не собирается. Он поменял замки в квартире умершей супруги и заявил, что ему негде и не на что жить. Родные артистки напомнили, что яхтсмен, выступая в телеэфире, неоднократно называл себя состоятельным человеком и говорил, что содержал всю семью певицы.

Певица Светлана Лазарева недавно рассказала, какими были отношения Валентины Легкоступовой и ее мужа Юрия Фирсова. Артистка призналась, что не видела в глазах коллеги по цеху искры любви.