Украина вышла из двух договоров СНГ об авиации и воздушном пространстве

Киев, 24 февраля. Украина покидает два соглашения СНГ об авиации и воздушном пространстве, заключенных в Минске и Ташкенте. Об этом говорится в указе на сайте президента страны.

Первый договор был подписан в 1991 году, второй — в 1992 году. В указе также поручается главе МИД Украины Дмитрию Кулебе уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о принятом решении.

Процесс разрыва договоров в рамках СНГ был анонсирован еще в 2014 году после госпереворота и прихода новой власти в Киеве. В феврале страна вышла из соглашений о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.

Кулеба сообщал о планах Киева отсоединиться от энергетических систем Белоруссии и России и интегрироваться в европейскую, сообщает «Взгляд».

МИД Украины выступил с критикой новых санкций Евросоюза против России из-за ареста блогера Алексея Навального и призвал ввести ограничения из-за Крыма.