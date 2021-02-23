Американский поэт Ферлингетти умер от заболевания легких в 101 год

Сан-Франциско, 23 февраля. Поэт Лоуренс Ферлингетти, входивший в объединение американских авторов под названием «Бит-поколение», скончался на 102-м году жизни.

Ферлингетти умер в Сан-Франциско. Причину его смерти назвало издание The Washington Post. Он скончался от интерстициального заболевания легких.

Объединение «Бит-поколение» появилось в Соединенных Штатах в 1940-х годах. Это название придумал прозаик Джек Керуак. В группу авторов также входили Уильям Берроуз, Филипп Ламантиа и Лерой Джонс.

Россияне назвали своих любимых поэтов. Первое место в народном рейтинге занял Александр Пушкин. На втором месте оказался Михаил Лермонтов. На третьем Сергей Есенин.