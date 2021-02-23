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Историки оценили идею установки памятника Александру Невскому на Лубянке

Историки оценили идею установки памятника Александру Невскому на Лубянке

Москва, 23 февраля. Памятник Александру Невскому может появиться на Лубянской площади в Москве. Против этого не возражают историки Михаил Мягков и Сергей Беспалов.

Голосование по установке нового монумента на Лубянке стартует в четверг, 25 февраля. Москвичи выберут, какой памятник там появится — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

Россияне должны быть благодарны Александру Невскому, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Его политика сделала Россию такой, какой она сейчас является.

«Это и князь, и воин, и дипломат, и государственный деятель, и святой. Контуры мира, в котором мы живем, начали формироваться еще в период правления Александра Невского», — подчеркнул Мягков в беседе с радио Sputnik.

Историк Сергей Беспалов назвал Невского весомой альтернативой Дзержинскому. Невский, по его мнению, один из самых достойных исторических персонажей.

С призывом к московским властям вернуть статую Дзержинского на Лубянскую площадь обратились писатели, журналисты и блогеры. Подписи под письмом поставили Дмитрий Пучков, Захар Прилепин и Леся Рябцева.

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