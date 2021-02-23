Постпред Украины при ООН призвал лишить РФ права вето в Совбезе

Нью-Йорк, 23 февраля. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал лишить РФ права вето в Совете Безопасности организации в ходе заседания в Генассамблее ООН.

Заседание было посвящено ситуации на «временно оккупированных» украинских территориях. Кислица заявил, что Россия участвовала в конфликте «с первого дня агрессии» и остается его стороной.

«Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными. Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии», — заявил он.

Постпред Украины при ООН считает, что России «не должно быть позволено использовать право вето». Кислица подчеркнул, что должен быть возобновлен «суверенный контроль Украины» над собственной государственной границей. По его словам, одним из вариантов, который мог бы сыграть важную роль в мониторинге, являются миротворцы ООН.

Россия неоднократно заявляла, что стороной конфликта на востоке Украины не является. Кислица также не привел доказательств своих утверждений.

Управление Верховного комиссара по правам человека ООН подсчитало общее число жертв конфликта в Донбассе. Начиная с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года, в результате военных столкновений в Донбассе погибли 13,1-13,3 тысячи человек. Из них 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 солдат других вооруженных групп. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что около 29 500-33 500 человек получили ранения.