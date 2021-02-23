Заблокированные украинские телеканалы зарегистрировали медиахолдинг

Киев, 23 февраля. Три украинских телеканала «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые попали под санкции властей страны, образовали медиахолдинг.

NewsOn, ZIK и «112 Украина» 18 февраля зарегистрировали ООО «Медиахолдинг», учредителями которого стали 110 человек. Уставной капитал составил 100 гривен. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Запрещенная «Тройка Медведчука», что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали», — сообщил Ткаченко в Telegram.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение украинских властей о блокировке трех оппозиционных каналов.

«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и всё, одним росчерком пера», — передает RT слова российского лидера.

Ранее сообщалось, что Киев не будет закрывать телеканал «НАШ», который ранее за информационную политику критиковали националисты. Вопрос об этом главе государства задала журналистка телеканала «НАШ». Зеленский ответил, что не считает, будто закрытые ранее «112.Украина», NewsOne и ZIK были украинскими и назвал их якобы финансируемыми из России.