Президент ЦАР передал военнослужащим новые боевые машины

Банги, 23 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера передал Вооруженным силам ЦАР (FACA) новые боевые машины.

Об этом сообщил Facebook-аккаунт La Renaissance.

Глава государства передал военнослужащим новую технику в присутствии начальника генерального штаба FACA генерал-майора Зефирина Мамаду.

Национальная армия освобождает страну от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» CPC. Группировка экс-президента страны Франсуа Бозизе, которого по решению Конституционного суда не допустили участвовать в выборах, пытается дестабилизировать обстановку в ЦАР и свергнуть действующее правительство.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Министерство внутренних дел поблагодарило жителей ЦАР за поддержку, которую они оказывают военнослужащим в борьбе с CPC.