Министерство внутренних дел ЦАР поблагодарило жителей республики за поддержку

Банги, 23 февраля. Министерство внутренних дел Центральноафриканской Республики поблагодарило граждан страны за поддержку в борьбе с боевиками.

Об этом сообщил Facebook-аккаунт Bangui Matin.

«Согласно информации, озвученной национальным радио, Министерство внутренних дел, ответственное за общественную безопасность, благодарит центральноафриканцев за непоколебимую поддержку доблестных сыновей и дочерей страны, а также их союзников», — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители призвали граждан ЦАР собраться с силами для полного освобождения республики от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и поддержать моральный дух армии (FACA) и ее соратников.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что центральноафриканцы, живущие в Камеруне, собрали материальную помощь для военнослужащих.