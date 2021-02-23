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ЦАР

Министерство внутренних дел ЦАР поблагодарило жителей республики за поддержку

Министерство внутренних дел ЦАР поблагодарило жителей республики за поддержку

Банги, 23 февраля. Министерство внутренних дел Центральноафриканской Республики поблагодарило граждан страны за поддержку в борьбе с боевиками.

Об этом сообщил Facebook-аккаунт Bangui Matin.

«Согласно информации, озвученной национальным радио, Министерство внутренних дел, ответственное за общественную безопасность, благодарит центральноафриканцев за непоколебимую поддержку доблестных сыновей и дочерей страны, а также их союзников», — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители призвали граждан ЦАР собраться с силами для полного освобождения республики от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и поддержать моральный дух армии (FACA) и ее соратников.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что центральноафриканцы, живущие в Камеруне, собрали материальную помощь для военнослужащих.

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