Топ-5 самых известных секс-скандалов

Личная жизнь знаменитостей всегда вызывает пристальный интерес у обывателей. Нередко интимными подробностями из биографии селебрити приходится интересоваться и правоохранителям. ФАН вспомнил самые громкие секс-скандалы, в которые попадали отечественные и зарубежные селебрити в последнее время.

Жерар Депардье

Обвинение Депардье было предъявлено еще 16 декабря. Истицей выступает молодая актриса. По словам девушки, домогательства и изнасилование произошли летом 2018 года. В июне 2019 года следствие было прекращено. Тогда власти не обнаружили состава преступления, а сам Депардье опровергал обвинения.

Однако уже в августе следующего года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Суд возобновил расследование в октябре 2020 года.

Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II

32-летний Саймон Боуз-Лайон носит титул лорда Глэмиса и является сыном графа Майкла Боуз-Лайона, двоюродного племянника королевы. По данным СМИ, теперь в биографии лорда помимо важного титула красуется пометка — «зарегистрированный сексуальный преступник».

Лорда Глэмиса обвинили в домогательствах. Инцидент произошел в родовом поместье Боуз-Лайонов, где раньше жила сама Елизавета II. Саймон Боуз-Лайон, изрядно подвыпив, стал приставать к одной из девушек, дочери гостей семьи. Впоследствии, ворвавшись в комнату, где ночевала девушка, лорд возобновил попытки склонить ее к сексуальному контакту.

Другой гость вовремя оказался неподалеку и предотвратил насилие. На следующий же день девушка обратилась в полицию. Родственник королевы заплатил крупный залог, чтобы оказаться на свободе и прошел курс психотерапии. Но вычеркнуть свое имя из реестра сексуальных преступников Великобритании уже нельзя.

Дана Борисова

Оказались втянуты в секс-скандалы и отечественные звезды. Этой зимой в Сети появился ролик интимного содержания с Даной Борисовой. Телеведущая подтвердила, что на кадрах запечатлена она. Звезда заявила, что видео сделано около семи лет назад. В то время телеведущая активно употребляла наркотики.

Она отметила, что на видео отлично видно, что на нем «совершенно другая Дана».

«Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие, — заявила собеседница ФАН. — Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в Сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео) оказалось следствием опасных экспериментов с ними».

Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский

В середине лета 2020 года в центре сексуального скандала оказался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский. Его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним школьницам после публикации поста журналистки Екатерины Арениной.

По словам девушки, когда она еще училась в школе, Скипский зазывал ее к себе домой и пытался поцеловать. Аренина отметила, что Скипский преподавал географию. Девушка была не единственной, кто мог пострадать от домогательств педагога.

С тех пор прошло около 10 лет, но подробности отношений Скипского с несовершеннолетними вскрылись только сейчас.

Артем Дзюба

Секс-скандал с футболистом Артемом Дзюбой взбудоражил публику осенью прошлого года. В Сеть попало видео интимного характера, где форвард занимается самоудовлетворением.

Как оказалось, посодействовала такой антипопулярности блогер Наталья Веретенникова, с которой, судя по всему, футболист вел личную переписку. Позже футболист записал видеообращение, в котором отметил, что старается максимально сдерживаться, чтобы не показаться «тряпкой или показушником».

Многие российские блогеры дали свою оценку сливу видео с Дзюбой. Актер Алексей Савко заявил, что хайп на подробностях интимной жизни людей можно сравнить с покушением на убийство. Скандальный блогер Руслан Захаркин считает, что виновный в сливе должен ответить за свой поступок в рамках российского законодательства.