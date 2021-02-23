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Жители Нигерии потребовали отставки президента после нападения боевиков на школьников

Жители Нигерии потребовали отставки президента после нападения боевиков на школьников

Абуджа, 23 февраля. Президент Нигерии Мухаммад Бухари не стремится победить насилие в стране, сообщает издание Deutsche Welle.

На прошлой неделе бандиты напали на школу и похитили 42 человека, 27 из которых — дети. Атаки бандитов стали для нигерийцев обыденностью. Они похищают людей, а после требуют за них выкуп. В понедельник, 22 февраля, преступники освободили 53 человека, но школьников среди них не было. Власти ранее заявили, что не пойдут на диалог с бандгруппами и отказались платить за пленников.

Кроме того, население страны терроризируют боевики группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ). За выходные они напали на несколько населенных пунктов, вынуждая мирных жителей бежать в другие поселения или скрываться в джунглях.

Бухари уже шесть лет занимает главный пост страны. Он обещал обеспечить гражданам защиту, но отсутствие безопасности по-прежнему остается основной проблемой Нигерии. Население устало бояться и требует отставки президента. Жители страны не верят, что он может остановить террористов. С 2009 года их жертвами стали 40 тысяч человек, и только с начала 2021 года — 1 525.

Попытка властей переложить ответственность на гражданских ситуацию не улучшила. Министр обороны Нигерии отреагировал на похищение школьников обвинением мирных жителей в трусости. По его словам, именно они должны были дать отпор бандитам.

В начале президентского срока Бухари обещал продолжить политику своего предшественника Гудлака Джонатана. Тот наладил сотрудничество с Нигером, Камеруном и Чадом, тогда деятельность боевиков удалось заблокировать. Но обещания действующего лидера так и остались неисполненными.

Вместо того, чтобы остановить насилие, которое захлестнуло Нигерию, Бухари усугубил обстановку в стране: цены выросли, а пандемия COVID-19 уничтожила множество рабочих мест. На фоне этого все больше молодежи вступает в террористические группировки и банды. Если Бухари надеется остаться у власти, он должен сделать все, чтобы решить проблему не только с насилием, но и с экономической ситуацией, констатировали авторы DW.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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