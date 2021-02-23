Жители Нигерии потребовали отставки президента после нападения боевиков на школьников

Абуджа, 23 февраля. Президент Нигерии Мухаммад Бухари не стремится победить насилие в стране, сообщает издание Deutsche Welle.

На прошлой неделе бандиты напали на школу и похитили 42 человека, 27 из которых — дети. Атаки бандитов стали для нигерийцев обыденностью. Они похищают людей, а после требуют за них выкуп. В понедельник, 22 февраля, преступники освободили 53 человека, но школьников среди них не было. Власти ранее заявили, что не пойдут на диалог с бандгруппами и отказались платить за пленников.

Кроме того, население страны терроризируют боевики группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ). За выходные они напали на несколько населенных пунктов, вынуждая мирных жителей бежать в другие поселения или скрываться в джунглях.

Бухари уже шесть лет занимает главный пост страны. Он обещал обеспечить гражданам защиту, но отсутствие безопасности по-прежнему остается основной проблемой Нигерии. Население устало бояться и требует отставки президента. Жители страны не верят, что он может остановить террористов. С 2009 года их жертвами стали 40 тысяч человек, и только с начала 2021 года — 1 525.

Bandits reject N2.7 million ransom offer by parents of abducted school children https://t.co/lYKLnjSpI5 #Nigeria #NigeriaNews pic.twitter.com/b6Agn2aRYX — Nigeria Newspapers Online (@NigNewspapers) February 23, 2021

Попытка властей переложить ответственность на гражданских ситуацию не улучшила. Министр обороны Нигерии отреагировал на похищение школьников обвинением мирных жителей в трусости. По его словам, именно они должны были дать отпор бандитам.

В начале президентского срока Бухари обещал продолжить политику своего предшественника Гудлака Джонатана. Тот наладил сотрудничество с Нигером, Камеруном и Чадом, тогда деятельность боевиков удалось заблокировать. Но обещания действующего лидера так и остались неисполненными.

Вместо того, чтобы остановить насилие, которое захлестнуло Нигерию, Бухари усугубил обстановку в стране: цены выросли, а пандемия COVID-19 уничтожила множество рабочих мест. На фоне этого все больше молодежи вступает в террористические группировки и банды. Если Бухари надеется остаться у власти, он должен сделать все, чтобы решить проблему не только с насилием, но и с экономической ситуацией, констатировали авторы DW.

1 Организация запрещена на территории РФ.