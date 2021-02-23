Украинский телеведущий призвал публично наказывать «малолеток» за оскорбление мовы

Киев, 23 февраля. Львовский телеведущий Остап Дроздов призвал усилить ответственность за «оскорбление мовы» среди граждан, в том числе несовершеннолетних.

По мнению телеведущего, необходимо инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка. Он напомнил, что украинцы живут «в условиях языкового закона».

Телеведущий заявил, что «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно».

«Потому какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет. Если уж мы говорим об этом, то… нужно обратиться публично к языковому омбудсмену, и я это делаю в этом эфире, чтобы выступить с законодательной инициативой, внести в языковой закон определенный пункт о недопустимости и наказании за публичное неуважение или унижение украинского языка», — цитирует Дроздова «ПолитНавигатор».

Ранее 15-летняя девушка рассказала в Сети о своей неприязни к украинскому языку, после чего была подвержена травле. Школьница отказалась разговаривать на языке, который не любит, и заявила, что почти никто в Киеве не использует мову. Ролик из соцсетей удалили, а личные данные подростка добавили на сайт «Миротворец», в базе которого содержится информация о тех, кто якобы угрожает безопасности Украины.