Банги, 23 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сократил время комендантского часа, установленного в республике в рамках режима чрезвычайного положения.

Информационное агентство Taa Pande опубликовало указ главы государства, содержащий новые сроки ограничения на передвижение. Согласно предоставленному документу, центральноафриканцы не имеют права находиться на улицах с 20:00 до 05:00. Информацию подтверждает правительственный портал ЦАР в Facebook.

Ранее запрет действовал с шести часов вечера до пяти утра. Премьер-министр республики Фирмен Нгребада отметил, что эта мера распространяется на всех жителей страны и призвана предотвратить угрозу национальной безопасности.

Комендантский час стал ответом местного правительства на нападения боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», активизировавшихся накануне декабрьских выборов в ЦАР.

Благодаря усилиям национальной армии, подготовленной российскими инструкторами, обстановка в стране начала постепенно налаживаться. Возобновилось движение грузов по трассе между столицей и соседним Камеруном, под контроль правительства перешел ряд городов в западной и центральной частях республики. Все это позволило сократить время действия комендантского часа, что даст дополнительный стимул для восстановления экономики ЦАР.