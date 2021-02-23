Правительство Зимбабве надеется вывести молодежную политику на новый уровень

Хараре, 23 февраля. Правительство планирует предоставить молодым людям шанс для роста и более глубокого участия в национальной экономике, заявила министр молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве Кирсти Ковентри.

Министр заявила, что празднование Национального дня молодежи — это отличная возможность наладить диалог с молодыми людьми и преодолеть разрыв между поколениями. Выступая на брифинге по случаю мероприятия, она сказала, что власти окажут юным новаторам техническую и финансовую поддержку.

Однако зимбабвийская организация Research and Advocate Unit (RAU), занимающаяся социальными исследованиями, опубликовала доклад о провале молодежной политики в государстве.

«Молодым мужчинам и женщинам приходится сталкиваться с многочисленными проблемами из-за недостаточных инвестиций в человеческий капитал и высокого уровня безработицы среди молодежи. Кроме того, данные показывают, что неблагоприятное вовлечение молодежи в политику и политическое насилие вредны для социальной сплоченности», — отмечают исследователи.

RAU констатировала, что инициированная в 2018 году программа мобилизации финансовых ресурсов для развития молодежи не принесла результатов. Уровень безработицы среди юных граждан по-прежнему остается высоким, что приводит к ранним бракам и росту наркоторговли.

Эксперты настоятельно призывают власти создать проработанную программу по работе с молодежью, предполагающую расширение участия зимбабвийцев в процессах управления страной.