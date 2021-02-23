Центральноафриканская община в Камеруне поддержала армию ЦАР

Банги, 23 февраля. Центральноафриканское сообщество в Камеруне (COCECAM) оказало материальную помощь правительственным войскам ЦАР (FACA). Об этом сообщил ресурс Ndjoni Sango.

Центральноафриканцы, которым пришлось переехать в соседнюю страну, решили поддержать армию в борьбе с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Они собрали продукты питания и предметы первой необходимости. Помощь передали делегации ЦАР, которую возглавлял министр транспорта и гражданской авиации Арно Джубай Абазен.

«Я тронут событием, которое произошло сегодня в посольстве ЦАР в Камеруне. Наши соотечественники поддержали армию, которая защищает республику от преступников и террористов, захватывающих наши земли», — рассказал он.

Собрать помощь для солдат предложил Ивон Сана, представители ЦАР в Камеруне поддержали его идею. Так, члены COCECAM собрали пожертвования для вдов и детей-сирот, чьи отцы погибли, защищая республику.

Армию поддерживают не только гражданские. Различные государственные учреждения, национальные и международные организации также оказывают содействие военнослужащим и Министерству национальной обороны. Россия помогает бороться с боевиками, обучая бойцов FACA.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что жители города Бамбари поблагодарили военных за освобождение от бандитов CPC.