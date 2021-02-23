Украина попросила ЕС расширить санкции против России из-за Крыма

Киев, 23 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал санкции Евросоюза, введенные против России.

Евросоюз должен ввести ограничительные меры против РФ не только из-за ареста блогера Алексея Навального, но и за нарушения прав человека в Крыму, считает Кулеба. При это он подчеркнул, что положительно относиться к решению Европейского союза применить санкции против России. Об этом Кулеба заявил после встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

«Мы позитивно оцениваем решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест Алексея Навального, но я воспользовался возможностью, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм ЕС должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму», — отметил глава МИД Украины.

Ландсбергис выразил готовность продлить санкции, если Киев докажет нарушение прав человека в Крыму и в Донбассе. Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) введет новые антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Новые ограничения будут персональными и коснутся некоторых россиян, уточнил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, процесс введения санкций займет максимум неделю.