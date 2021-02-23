Лидер оппозиции Уганды отзывает обвинения в фальсификации выборов президента

Кампала, 23 января. Лидер угандийской оппозиции Роберт Кьягулани отзывает петицию, оспаривающую результаты январских выборов президента.

Певец и политик Роберт Кьягулани, более известный как Боби Вайн, заявил, что не собирается дальше продолжать судебное разбирательство по поводу результатов январских выборов президента Уганды. Тем не менее артист следует выбранному курсу и не планирует выводить сторонников на антиправительственные акции. Отказ от продолжения борьбы он объяснил предвзятостью суда.

«Суды не являются независимыми, очевидно, что судьи работают на господина Мусевени», — заявил Кьягулани.

Оппозиционер также сообщил, что якобы знает о тайных встречах некоторых судей с главой государства.

В ответ на демарш Кьягулани глава юридического департамента правящей партии «Национальное движение сопротивления» (NRM), от которой баллотировался действующий президент Уганды Йовери Мусевени, подчеркнул, что теперь оппозиции придется оплатить все расходы, понесенные NRM в рамках работы с петицией.

Пресс-секретарь партии Вайна «Платформа национального единства» (NUP) заявил, что не беспокоится о расходах, поскольку оппозиция знала, на что шла, когда бросала вызов Мусевени. Также он напомнил о погибших в результате столкновений с полицией сторонников Кьягулани и добавил, что никакие деньги не могут быть дороже загубленных жизней.

Следует отметить, что, хоть Боби Вайн и заработал на остросоциальных песнях имидж простого парня из трущоб, он является богатым человеком даже по европейским меркам, с состоянием в несколько сотен миллионов долларов. Певец регулярно выделял значительные средства на поддержку простых угандийцев и, несомненно, не разорится, оплатив расходы NRM на адвокатов.

Напомним, выборы президента Республики Уганда прошли 14 января. Победил действующий глава государства, набравший 58,38% голосов. Роберт Кьягулани занял второе место. За него проголосовали 35,08% жителей страны.