Экипаж МКС на время отключил систему подачи кислорода

Москва, 23 февраля. Система подачи кислорода СКВ-1 была отключена на Международной космической станции (МКС). Экипаж хочет найти утечку воздуха.

Новая трещина была обнаружена в корпусе МКС 22 января. Космонавты в настоящее время ждут доставку мощного микроскопа, который должен прибыть на борту грузового корабля. С его помощью они исследуют возможные места образования трещин.

Про утечку воздуха на МКС стало известно в августе прошлого года. Считалось, что она произошла в той части станции, где располагаются американские астронавты.

Российский космонавт Олег Артемьев недавно рассказал о планах МКС на 2021 год. Они связаны с началом эксплуатации научно-исследовательского модуля «Наука».