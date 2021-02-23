Премьер ЦАР обсудил организацию второго тура парламентских выборов с послами ЕС и США

Банги, 23 февраля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада встретился с послом Европейского союза Самуэлой Исопи и послом США Люси Тамлин.

О переговорах с дипломатами он рассказал в официальном Facebook-аккаунте.

Нгребада обсуждал с европейским и американским представителями подготовку к проведению второго тура выборов в законодательные органы республики.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что посол России в ЦАР Владимир Титоренко призвал власти республики арестовать главарей боевиков, ответственных за кризис в стране.